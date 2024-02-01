Протягом минулої доби росіяни знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки шість постраждалих.
Також здійснив ракетний удар. По Херсону ворог спрямував 64 снаряди, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків, БпЛА та авіації.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі, гуртожиток та підприємство у Херсоні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.
Раніше, 30 січня війська РФ за добу обстріляли Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
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Протягом минулої доби росіяни знову обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки шість постраждалих.
Також здійснив ракетний удар. По Херсону ворог спрямував 64 снаряди, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків, БпЛА та авіації.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі, гуртожиток та підприємство у Херсоні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.
Раніше, 30 січня війська РФ за добу обстріляли Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|