Центр Херсона під ворожим обстрілом, фото з відкритих джерел

Ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, є влучання у Дніпровському районі.

Він зазначає, що удар пошкодив будинок та магазини, а також електромережу.

Очільник області оприлюднив відео, на якому зафіксували момент влучання одного зі снарядів.

Нагадаємо, що російська армія за добу обстріляла Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє — дістали поранення.