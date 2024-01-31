Ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.
Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, є влучання у Дніпровському районі.
Він зазначає, що удар пошкодив будинок та магазини, а також електромережу.
Очільник області оприлюднив відео, на якому зафіксували момент влучання одного зі снарядів.
Нагадаємо, що російська армія за добу обстріляла Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє — дістали поранення.
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Ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.
Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, є влучання у Дніпровському районі.
Він зазначає, що удар пошкодив будинок та магазини, а також електромережу.
Очільник області оприлюднив відео, на якому зафіксували момент влучання одного зі снарядів.
Нагадаємо, що російська армія за добу обстріляла Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє — дістали поранення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|