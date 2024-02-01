Росіяни атакували на Херсонщині бригаду медиків, фото для ілюстрації

У четвер, 1 лютого під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що інцидент стався у Бериславському районі. Росіяни вдарили з безпілотника по медичних працівниках, які саме поверталися з виклику.

Лікарі не постраждали, але їхня автівка зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, що ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.

Раніше, 30 січня війська РФ за добу обстріляли Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.