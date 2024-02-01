У четвер, 1 лютого під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Зазначається, що інцидент стався у Бериславському районі. Росіяни вдарили з безпілотника по медичних працівниках, які саме поверталися з виклику.
Лікарі не постраждали, але їхня автівка зазнала пошкоджень.
Нагадаємо, що ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.
Раніше, 30 січня війська РФ за добу обстріляли Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
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У четвер, 1 лютого під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Зазначається, що інцидент стався у Бериславському районі. Росіяни вдарили з безпілотника по медичних працівниках, які саме поверталися з виклику.
Лікарі не постраждали, але їхня автівка зазнала пошкоджень.
Нагадаємо, що ввечері, 31 січня, російська армія накрила вогнем Херсон.
Раніше, 30 січня війська РФ за добу обстріляли Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|