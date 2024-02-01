Нетверезий водій збив на Миколаївщині велосипедиста, Фото: Нацполіція

У Первомайському районі Миколаївщини нетверезий водій збив велосипедиста.

ДТП сталася вчора, 31 січня, близько о 19:10 по вулиці Незалежності у Врадіївці Первомайського району, повідомляють у поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля ВАЗ 21021 з причепом наїхав на 59-річного велосипедиста, якого з місця події доставили до лікарні. Водій ВАЗу, «який мав явні ознаки сп’яніння», не постраждав.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставин ДТП та її причини.

Подію кваліфікували за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до пʼяти років.

Нетверезий водій збив на Миколаївщині велосипедиста, Фото: Нацполіція

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про вказану дорожньо-транспортну пригоду, звернутись до відділення поліції № 2 Первомайського районного відділу поліції за адресою: селище Врадіївка, вулиця Героїв Врадіївщини, 22, або за телефонами (05135) 9-61-98, (067)171-12-83.

Нагадаємо, що вчора, 31 січня, у селі Мішково-Погорілове, що на Миколаївщині пʼяний водій збив жінку та втік. 76-річна постраждала загинула на місці.

Також, 1 лютого, у Миколаєві на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської водій фури збив жінку.