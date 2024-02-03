У ніч проти 3 лютого на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Волгограді сталася пожежа. У Міноборони РФ заявили про падіння уламків українського безпілотника.
Про це пише російське агентство ТАСС.
За словами губернатора Волгоградської області, російська ППО начебто відбила атаку БпЛА, але через падіння одного з них на нафтопереробному заводі зайнялась пожежа.
У російському Міноборони раніше повідомляли, що над територією Волгоградської області перехопили два українські безпілотники. Однак українські військові ще ніяк не коментували пожежу на заводі.
Як відомо, НПЗ «Лукойл» є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Потужність підприємства становить 14,8 мільйона тонн.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Було пошкоджено велике газосховище.
Раніше, у ніч проти четверга, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.
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У ніч проти 3 лютого на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Волгограді сталася пожежа. У Міноборони РФ заявили про падіння уламків українського безпілотника.
Про це пише російське агентство ТАСС.
За словами губернатора Волгоградської області, російська ППО начебто відбила атаку БпЛА, але через падіння одного з них на нафтопереробному заводі зайнялась пожежа.
У російському Міноборони раніше повідомляли, що над територією Волгоградської області перехопили два українські безпілотники. Однак українські військові ще ніяк не коментували пожежу на заводі.
Як відомо, НПЗ «Лукойл» є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Потужність підприємства становить 14,8 мільйона тонн.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Було пошкоджено велике газосховище.
Раніше, у ніч проти четверга, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|