Пожежа на НПЗ «Лукойл» в Росії, фото з російських ЗМІ

У ніч проти 3 лютого на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Волгограді сталася пожежа. У Міноборони РФ заявили про падіння уламків українського безпілотника.

Про це пише російське агентство ТАСС.

За словами губернатора Волгоградської області, російська ППО начебто відбила атаку БпЛА, але через падіння одного з них на нафтопереробному заводі зайнялась пожежа.

У російському Міноборони раніше повідомляли, що над територією Волгоградської області перехопили два українські безпілотники. Однак українські військові ще ніяк не коментували пожежу на заводі.

Як відомо, НПЗ «Лукойл» є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Потужність підприємства становить 14,8 мільйона тонн.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Було пошкоджено велике газосховище.

Раніше, у ніч проти четверга, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.