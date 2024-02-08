Львівські хірурги врятували 10-місячного Максимка з пухлиною печінки. Фото: лікарня Святого Миколи

Львівські хірурги врятували 10-місячного малюка з пухлиною печінки, що була більшою за сам орган.

Про це повідомляє лікарня Святого Миколи.

Батько хлопчика, якого прооперували. Фото: лікарня Святого Миколи Львівські лікарі, які прооперували хлопця. Фото: лікарня Святого Миколи

Зазначається, що Максимко — з Львівщини. Хлопчик захворів на ГРВІ й коли його оглядала сімейна лікарка, то помітила підозріло збільшений животик. Дитину відправили на УЗД. Під час обстеження в черевній порожнині малюка виявили гігантську пухлину.

«У Львові врятували 10-місячного малюка з пухлиною печінки, що була більшою за сам орган! Рідкісне і небезпечне для життя утворення видалили хірурги дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова», — йдеться у повідомленні.

Фахівці лікарні провели хлопчику КТ-діагностику і побачили, що в центрі печінки є доброякісна пухлина — мезенхімома.

Це доволі рідкісне утворення. Зустрічається лише у двох зі 100 тисяч дітей, кажуть медики.

Як повідомили у медзакладі, хлопчик народився з цієї пухлиною. Вона стрімко росла та пошкоджувала здорові тканини. Розмір новоутвору на час останнього обстеження вже сягав 15 сантиметрів, тоді як сама печінка у дитини такого віку має розмір 9 на 7 сантиметрів.

«Видаляти пухлину потрібно було терміново! Без операції у хлопчика швидко б розвинулася печінкова недостатність. Він міг загинути або потребувати невідкладної трансплантації», — наголошують лікарі.

У медзакладі додають: перед тим як оперувати, лікарі мусили переконатися, чи зможе орган функціонувати після хірургічного втручання.

Спеціалісти з’ясували, що Максимко має лише 30% здорової печінки, а цього замало. Тому медики спершу видалили кісту всередині пухлини. Таким чином їм вдалося збільшити об’єм здорової печінки до 60%.

Оскільки гігантська пухлина розташовувалася по центру печінки, потрібно було не лише видалити утворення, але і зшити два шматочки органу в один.

За словами лікарів, операція тривала 8 годин.

«Малюк має здорову печінку і в майбутньому не матиме жодних обмежень, зможе займатися спортом та радіти життю!», — запевняють лікарі.

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