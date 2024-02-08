На фронті під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик миколаївської 299-ї бригади тактичної авіації Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів.

Про це написав бойовий побратим, льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ Ростислав Лазаренко у соціальній мережі.

«Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом», – йдеться у його дописі.