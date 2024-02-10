Олександр Павлюк, фото: ТСН

Генерал-лейтенанта Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Тарас Мельничук зазначив, що звільнення Олександра Павлюка було у звʼязку із його переходом на іншу роботу.



Нагадаємо, у 2017-2020 роках Олександр Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання «Захід», після чого став командувачем підготовки командування Сухопутних військ, а в 2021 році став командувачем Операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського призначено головнокомандувачем ЗСУ.

Додамо, що до оголошенню такого рішення передувала одночасна публікація постів Володимира Зеленського і Валерія Залужного, в яких повідомили про зустріч і про те, що домовилися про потребу змін та оновлення.