У понеділок, 12 лютого у російській військовій частині Ставрополя сталося пожежа.
Про це повідомляєть росЗМІ.
За попередніми даними, палала будівля штабу. Згоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали.
«Займання сталося у військовій частині в Ставрополі, постраждалих немає, повідомив глава міста Ульянченко», — йдеться у повідомленні.
Згодом російська влада повідомила, що пожежа була локалізована, причиною могло стати коротке замикання проводки в одному з кабінетів.
Нагадаємо, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.
Рані в РФ також заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».
9 січня росіяни заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».
Раніше повідомлялося, що вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.
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У понеділок, 12 лютого у російській військовій частині Ставрополя сталося пожежа.
Про це повідомляєть росЗМІ.
За попередніми даними, палала будівля штабу. Згоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали.
«Займання сталося у військовій частині в Ставрополі, постраждалих немає, повідомив глава міста Ульянченко», — йдеться у повідомленні.
Згодом російська влада повідомила, що пожежа була локалізована, причиною могло стати коротке замикання проводки в одному з кабінетів.
Нагадаємо, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.
Рані в РФ також заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».
9 січня росіяни заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго».
Раніше повідомлялося, що вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.