Пожежа у російській військовій частині у Сімферополі в окупованому Криму. 9 вересня 2023. Кадр з відео з соцмереж

У понеділок, 12 лютого у російській військовій частині Ставрополя сталося пожежа.

Про це повідомляєть росЗМІ.

За попередніми даними, палала будівля штабу. Згоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали.

«Займання сталося у військовій частині в Ставрополі, постраждалих немає, повідомив глава міста Ульянченко», — йдеться у повідомленні.

Згодом російська влада повідомила, що пожежа була локалізована, причиною могло стати коротке замикання проводки в одному з кабінетів.

Нагадаємо, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.

Рані в РФ також заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».

9 січня росіяни заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «‎Ореленерго»‎.

Раніше повідомлялося, що вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.