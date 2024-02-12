Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жителю Нікополя Дніпропетровської області, повідомили про підозру у вбивстві заступника мера міста.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що подія сталася 8 лютого у Нікополі. За інформацією правоохоронців, підозрюваний вчинив близько 20 пострілів по машині посадовця.

«Після цього він закинув вибуховий пристрій в автівку. Потерпілий загинув на місці. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили зброю та патрони», — розповіли у Офісі генпрокурора.

Місцевому мешканцю Нікополя повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (частина 2 статті 115 КК України). Наразі його відправили під варту без права внесення застави.

Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жителю Нікополя повідомили про підозру у вбивстві заступника мера. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі 14 січня сили українського опору підірвали автомобіль із російськими військовими.