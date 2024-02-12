У понеділок, 12 лютого, частина Миколаєва залишилася без води.
Про це повідомляє КП «Миколаївводоканал».
Зазначається, що у зв'язку з аварією на вулицею Спаській, 59 центр Миколаєва залишиться без водопостачання.
Припинено подачу води до будинків, розташованих по:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до восьмої години вечора.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.
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У понеділок, 12 лютого, частина Миколаєва залишилася без води.
Про це повідомляє КП «Миколаївводоканал».
Зазначається, що у зв'язку з аварією на вулицею Спаській, 59 центр Миколаєва залишиться без водопостачання.
Припинено подачу води до будинків, розташованих по:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до восьмої години вечора.
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.