На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на мінах: Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 12 лютого, у Біляївці Херсонської області через російську вибухівку постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Як зазначається, 58-річний чоловік збирав дрова у лісосмузі, де натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Унаслідок детонації чоловік зазнав вибухової травми та втратив частину ноги, його госпіталізували.

Крім того, до лікарні доставили 62-річного чоловіка, який також, за даними Херсонської ОВА, підірвався на ворожій міні у лісосмузі. У потерпілого — вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

«Нагадуємо, що більшість правобережжя Херсонщини — потенційно заміновано. Безпечно пересуватися й відвідувати лише ті території, де працювали сапери! Бережіть себе та неухильно дотримуйтеся правил мінної безпеки», — закликали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, 1 лютого біля села Євгенівка Снігурівської громади на Миколаївщині чотири людини підірвалися на міні.

Також, наприкінці грудня у Нечаянській громаді на Миколаївщині чоловік знайшов у власному дворі вибухонебезпечний предмет. Вибухівка розірвалася у чоловіка в руках, коли він спробував підняти її з землі. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухові травми.