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У Нечаянській громаді на Миколаївщині чоловік знайшов у власному дворі вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Вибухівка розірвалася у чоловіка в руках, коли він спробував підняти її з землі. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухові травми.

«З діагнозом «осколкове поранення стегна та лівого зап’ястка руки» постраждалий госпіталізований до лікарні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.

Раніше повідомлялося, що 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.