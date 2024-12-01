Міжнародні партнери допоможуть Україні до 2034 року у розмінуванні земель

Коаліція з розмінування визначила план на 2025-2034 роки. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна отримала підтримку від 14 країн для очищення своїх територій від мін на наступні 9 років.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Telegram.

Представники 14 країн, що входять до Коаліції з розмінування, погодили дорожню карту дій на 2025-2034 роки.

— Забруднення українських територій вибухонебезпечними залишками є однією з найбільших загроз для мирних людей. Для цього потрібно більше зусиль, щоб очистити землі та забезпечити безпеку, — сказав начальник Головного управління протимінної діяльності Руслан Берегуля.

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У 2024 році завдяки Коаліції Збройні сили України отримали:

40 бронетранспортерів М113;

понад 200 систем для боротьби з дронами;

118 позашляховиків;

240 міношукачів для розмінування.

Нагадаємо, що станом на кінець листопада 2024 року Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України.

Зазначається, що по області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26 955 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також за допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі більше 10 тисяч гектарів.

Крім того, у 2024 році на Миколаївщині кількість нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами знизилась вдвічі порівняно з минулим роком: у 2023 році їх було зафіксовано 64, а за цей рік — 26.