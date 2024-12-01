Міжнародні партнери допоможуть Україні до 2034 року у розмінуванні земель
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- Аліна Квітко
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5:21, 01 грудня, 2024
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Україна отримала підтримку від 14 країн для очищення своїх територій від мін на наступні 9 років.
Про це повідомляє Міністерство оборони України у Telegram.
Представники 14 країн, що входять до Коаліції з розмінування, погодили дорожню карту дій на 2025-2034 роки.
— Забруднення українських територій вибухонебезпечними залишками є однією з найбільших загроз для мирних людей. Для цього потрібно більше зусиль, щоб очистити землі та забезпечити безпеку, — сказав начальник Головного управління протимінної діяльності Руслан Берегуля.
У 2024 році завдяки Коаліції Збройні сили України отримали:
- 40 бронетранспортерів М113;
- понад 200 систем для боротьби з дронами;
- 118 позашляховиків;
- 240 міношукачів для розмінування.
Нагадаємо, що станом на кінець листопада 2024 року Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України.
Зазначається, що по області з початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 26 955 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Також за допомогою ручного, механізованого, кінологічного розмінування обстежено території на загальній площі більше 10 тисяч гектарів.
Крім того, у 2024 році на Миколаївщині кількість нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами знизилась вдвічі порівняно з минулим роком: у 2023 році їх було зафіксовано 64, а за цей рік — 26.
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