Наслідки одного з обстрілів Херсона. Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська сьогодні, 13 лютого, завдали удару по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого поранення дістала жінка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Російська армія вдарила по житловим кварталам Херсона. Через обстріл легкі поранення отримала 60-річна херсонка. У неї — вибухова травма та уламкове поранення руки», — йдеться в повідомленні.

Також повідомлялось, що сьогодні вночі, 13 лютого, російські війська вкотре обстріляли з артилерії село Львове Тягинської громади Херсонщини. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атаки двоє людей постраждали.