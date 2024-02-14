Через «Дію» відкрили півмільйона нових ФОП. Ілюстрація: «Дія»

Віцепремʼєр-міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з травня 2021 року через «Дію» відкрили 501 тисячу нових підприємств.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Як зазначається найпопулярнішими секторами для відкриття ФОП (фізична особа–підприємець, — прим.) були: IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси.

«Більше бізнесів відкривали жінки — 52%, а чоловіки — 48%. Географічно в топі — Київ, Дніпропетровська та Харківська області», — написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів.

Також найближчим часом в застосунку «Дія» планують запустити вісім нових цифрових послуг.