Віцепремʼєр-міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з травня 2021 року через «Дію» відкрили 501 тисячу нових підприємств.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.
Як зазначається найпопулярнішими секторами для відкриття ФОП (фізична особа–підприємець, — прим.) були: IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси.
«Більше бізнесів відкривали жінки — 52%, а чоловіки — 48%. Географічно в топі — Київ, Дніпропетровська та Харківська області», — написав Михайло Федоров.
Нагадаємо, нещодавно у застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів.
Також найближчим часом в застосунку «Дія» планують запустити вісім нових цифрових послуг.
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Віцепремʼєр-міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з травня 2021 року через «Дію» відкрили 501 тисячу нових підприємств.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.
Як зазначається найпопулярнішими секторами для відкриття ФОП (фізична особа–підприємець, — прим.) були: IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси.
«Більше бізнесів відкривали жінки — 52%, а чоловіки — 48%. Географічно в топі — Київ, Дніпропетровська та Харківська області», — написав Михайло Федоров.
Нагадаємо, нещодавно у застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів.
Також найближчим часом в застосунку «Дія» планують запустити вісім нових цифрових послуг.