Чиновники Харківської ОВА отримали підозру за розкрадання на гуманітарці. Фото: НАБУ

У Харківській обласній військовій адміністрації заявили, що в повному обсязі поставили людям гуманітарну допомогу, у розкраданні якої посадовицю адміністрації підозрюють правоохоронці.

Офіційну позицію ОВА опублікувала у телеграм-каналі.

Раніше в Національному антикорупційному бюро повідомили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях. Однак посадовиця ОВА, за даними слідства, підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції. При цьому підприжмству перерахували за них понад 15 мільйонів гривень.

В ОВА підтвердили, що дійсно укладали такий договір, однак додали, що продукція була поставлена у повному обсязі.

«Важливо зазначити, що за вказаним договором продукція була поставлена в повному обсязі та в межах дії договору, та передана за призначенням населенню Харківщини. Факт повної поставки та виконання умов договору підтверджують висновки державного аудиту за 2022 рік», — йдеться у заяві адміністрації.

Посадовці зазначають, що Харківська ОВА із березня 2022-го року сприяла слідству, надавала відповідні документи профільним правоохоронним органам на всіх етапах слідчих дій, та буде сприяти слідству і надалі відповідно до вимог чинного законодавства.

«Разом з тим, якщо під час досудового слідства та в суді буде доведено факт злочинних дій або намірів будь-якої посадової особи, то ця особа персонально має понести законне покарання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.