Реджеп Таїп Ердоган у військовому літаку п'ятого покоління KAAN. Фото: Anadolu

Україна має наміри закупити новий турецький винищувач п'ятого покоління Kaan.

Про це в ефірі CNN Türk розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Ми не тільки купимо, але й будемо використовувати. Ми знаємо, де його використовувати», — заявив посол.

За його словами українські фахівці працюють у межах проекту зі створення двигуна для нового винищувача.

Також посол зазначив, що винищувач Kaan може мати повний потенціал, щоб конкурувати з F35 і F22 у майбутньому. На думку Василя Боднара, українсько-турецька співпраця принесе велику додану вартість і для турецької сторони, оскільки власне виробництво за новими технологіями — це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у можливості конкурувати на ринках.

Нагадаємо, Канада виділить близько мільйонів 45 доларів, які підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.

Також у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.