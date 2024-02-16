Україна має наміри закупити новий турецький винищувач п'ятого покоління Kaan.
Про це в ефірі CNN Türk розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.
«Ми не тільки купимо, але й будемо використовувати. Ми знаємо, де його використовувати», — заявив посол.
За його словами українські фахівці працюють у межах проекту зі створення двигуна для нового винищувача.
Також посол зазначив, що винищувач Kaan може мати повний потенціал, щоб конкурувати з F35 і F22 у майбутньому. На думку Василя Боднара, українсько-турецька співпраця принесе велику додану вартість і для турецької сторони, оскільки власне виробництво за новими технологіями — це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у можливості конкурувати на ринках.
Нагадаємо, Канада виділить близько мільйонів 45 доларів, які підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.
Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.
Також у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.
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Україна має наміри закупити новий турецький винищувач п'ятого покоління Kaan.
Про це в ефірі CNN Türk розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.
«Ми не тільки купимо, але й будемо використовувати. Ми знаємо, де його використовувати», — заявив посол.
За його словами українські фахівці працюють у межах проекту зі створення двигуна для нового винищувача.
Також посол зазначив, що винищувач Kaan може мати повний потенціал, щоб конкурувати з F35 і F22 у майбутньому. На думку Василя Боднара, українсько-турецька співпраця принесе велику додану вартість і для турецької сторони, оскільки власне виробництво за новими технологіями — це прогрес не лише у зміцненні безпеки та оборони, а й у можливості конкурувати на ринках.
Нагадаємо, Канада виділить близько мільйонів 45 доларів, які підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.
Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.
Також у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.