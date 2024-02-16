У п'ятницю, 16 лютого, частина Миколаєва залишилася без водопостачання.
Орієнтовно води не буде до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що для виконання ремонтних робіт на вулиці Чкалова, 116 перекрито води:
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.
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У п'ятницю, 16 лютого, частина Миколаєва залишилася без водопостачання.
Орієнтовно води не буде до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що для виконання ремонтних робіт на вулиці Чкалова, 116 перекрито води:
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води.