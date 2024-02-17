Пожежа в російському Іжевську, 17 лютого, 2024 року. Фото: МНС РФ

У ніч проти 17 лютого у російському місті Іжевськ виникла велика пожежа в торговому центрі, який раніше віддали під виробництво безпілотників.

Про загоряння повідомило місцеве управління Міністерства з надзвичайних справ РФ.

Пожежа в російському Іжевську. Фото: МНС РФ

Зазначається, що площа пожежі, становила 3500 квадратних метрів.

Російська влада заявила, що підприємство, на якому сталася пожежа, пов'язане з виробництвом професійних мийних та дезінфекційних засобів.

Проте насправді ТЦ «Новий дім», розташований за цією адресою, ще у вересні 2023 року передали для відкриття науково-виробничого об'єднання «Іжевські безпілотні системи», пишуть росЗМІ.

За даними російських медіа, ймовірно, на цьому виробництві збирали безпілотники власної розробки «Гранат-4».

Наразі причини пожежі невідомі

Окрім того, Міноборони РФ заявили про нібито знищення 33 українських безпілотників над п'ятьма регіонами Росії.

Нагадаємо, вранці, 14 лютого, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення ГУР великого десантного корабля ЧФ РФ «Цезар Куніков» у Чорному морі.

У ГУР додали, що більшість членів екіпажу загинули.

15 лютого російський Telegram-канал Baza повідомив, що палає нафтовий резервуар об’ємом 100 тонн.