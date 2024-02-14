ВДК «Цезар Куніков». Фото з сайту ЧФ РФ

Більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков», який сьогодні потопили біля окупованого Криму, загинули.

Про це виданню NV повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Конкретних цифр поки що немає, але за наявною інформацією більшість екіпажу загинули», — сказав Андрій Юсов.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net також підтвердив, що пошуково-рятувальна операція після знищення російського корабля успіху не мала. За його словами, точна кількість членів екіпажу невідома, але втрати серед особового складу мають бути суттєвими.

«Скоріше за все – відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові», — сказав він.

Нагадаємо, раніше унаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд».