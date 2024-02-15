В ніч на 15 лютого у Курському районі Росії сталася пожежа на нафтобазі через удар безпілотника.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він заявив, що за атакою стоїть українська сторона. За його словами, постраждалих немає, а на місці пожежі працюють необхідні служби.

Пожежа на нафтобазі в РФ. Фото з соцмереж

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що палає нафтовий резервуар об’ємом 100 тонн.

Курські Telegram-канали пишуть, що нафтобазу атакували два безпілотника. За їхніми даними, станом на ранок база продовжує палати.

«Місцеві жителі зранку спостерігають за стовпом диму, до пожежі продовжують прибувати пожежні машини», — йдеться у повідомленнях.

Нагадаємо, вранці, 14 лютого, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про знищення ГУР великого десантного корабля ЧФ РФ «Цезар Куніков» у Чорному морі.

У ГУР додали, що більшість членів екіпажу загинули.