Леонід Пасічник. Фото з російських ЗМІ

У Росії заявили про важке отруєння фенольними сполуками ватажка так званої «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Про це заявили у Міноборони Росії.

Як повідомив начальник радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ РФ Ігор Кирилов, у Пасічника виявили важке отруєння фенольними сполуками.

Росія звинуватила у цьому Україну. За словами Ігоря Кирилова, про отруєння Леоніда Пасічника раніше не повідомлялось.

Він також розказав подробиці отруєння колаборанта Володимира Сальдо в серпні 2022 року. За його словами, влітку 2022 року Володимир Сальдо зникав з медійного поля. Спочатку російські медіа написали, що його госпіталізували в Крим, потім він помер. Однак новину про смерть швидко видалили. На публіці Володимир Сальдо зʼявився в середині вересня.

Як зазначив Ігор Кирилов, використали хімічну речовину рицин, яку згодом виявили у біомедичних пробах колаборанта. До отруєння Володимира Сальдо нібито причетна людина з близького оточення, яку завербувала українська Служба безпеки.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів херсонського колаборанта, «гауляйтера» області Володимира Сальдо.

Раніше суд конфіскував у Володимира Сальдо зареєстроване у Коростишівському районі ПАТ «Каштан», яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 30% транспортної компанії «Дельта Сервіс».

Окрім того, у Володимира Сальдо забрали готель та триповерхову будівлю у Херсоні, будинок площею 226 квадратних метрів у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратних метрів у Ялті, квартиру та два паркомісця в Ореанді, кілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

Нагадаємо, що 5 лютого під час обстрілу, нібито з боку ЗСУ, пекарні в окупованому Лисичанську Луганської області загинув так званий «міністр надзвичайних ситуацій ЛНР» Олексій Потелещенко та ще два депутати-колаборанти.