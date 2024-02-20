Обстріл Херсонщини 20 лютого. Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів пошкоджені два дитсадки, школа та десятки житлових будинків.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Білозерці. Удари прийшлися по дитячому садочку, приватному будинку, а також у приміщенні місцевої школи повибивало шибки», — йдеться в повідомленні.

Водночас у Тягинській громаді зафіксували влучання по дитячому садочку. Російська війська обстріляли його з мінометів.

Зранку по Станіславу випустили щонайменше 23 снаряди. Внаслідок цього пошкоджені з десяток житлових будинків. Як повідомляється, місцеві жителі не постраждали.

Обстріл Херсонщини 20 лютого. Фото: Херсонська ОВА

Обстріл Херсонщини 20 лютого. Фото: Херсонська ОВА

Обстріл Херсонщини 20 лютого. Фото: Херсонська ОВА

Обстріл Херсонщини 20 лютого. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.

Також російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих.