Над Миколаївською областю вночі збили «Шахед», фото з відкритих джерел

У ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 19 лютого, о 15:44 та 20:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.

Також учора, 19 лютого, о 15:51 та сьогодні вночі, 20 лютого, о 00:16 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об'єкта внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.







