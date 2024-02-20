Російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Зазначається, що зранку, 20 лютого, росіяни нанесли авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.
«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають», — йдеться в повідомленні.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Зазначається, що зранку, 20 лютого, росіяни нанесли авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.
«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають», — йдеться в повідомленні.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».