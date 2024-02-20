Обстріл Новослобідській громаді Сумщини 20 лютого. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що зранку, 20 лютого, росіяни нанесли авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.

«Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають», — йдеться в повідомленні.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».