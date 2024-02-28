Дрон Shahed-136. Фото з depositphotos.

У ніч на 28 лютого під час атаки російських дронів у промисловій зоні Одеси уламки збитого безпілотника впали на трансформатор об'єкта критичної інфраструктури. Через це виникла пожежа.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. 10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину і Одещину.

Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважну більшість «Шахедів» збито над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині.

Нагадаємо, впродовж доби 27 лютого російські війська п'ять разів обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.