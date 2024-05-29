Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 29 травня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:30 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Дунаєва;

вул. Маріупольська;

вул. Даля;

вул. Велика Морська;

вул. Громадянська;

вул. Інженерна;

вул. Потьомкінська;

вул. Спаська;

вул. Маячна;

вул. Зелена;

пров. Зелений;

пров. Виноградний.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. 10 Лінія;

вул. 9 Лінія;

вул. Квітнева;

пров. Миролюбний;

вул. Нагірна.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».