Сьогодні, 25 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Як повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго» відключення відбудуться через поточний ремонт.
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 11:15 ранку до 18:00 вечора за адресами:
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Україні відключення електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території у години максимального вечірнього споживання.
Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
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Сьогодні, 25 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Як повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго» відключення відбудуться через поточний ремонт.
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 11:15 ранку до 18:00 вечора за адресами:
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Україні відключення електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території у години максимального вечірнього споживання.
Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».