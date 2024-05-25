Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 25 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Як повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго» відключення відбудуться через поточний ремонт.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 11:15 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Нікольська;

вул. Обсерваторна;

вул. Потьомкінська;

вул. Шевченка.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Україні відключення електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території у години максимального вечірнього споживання.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».