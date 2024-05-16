Підозрювані створювали фальшиві консульські посвідчення. Фото: СБУ

СБУ затримали в Київській області трьох чоловіків, які продавали фальшиві консульські посвідчення для охочих уникнути мобілізації.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці затримали у Київській області трьох чоловіків. Фото: СБУ Правоохоронці затримали у Київській області трьох чоловіків СБУ. Фото: СБУ Правоохоронці затримали у Київській області трьох чоловіків СБУ. Фото: СБУ

Як повідомляє СБУ, підозрювані підшукували громадян призовного віку, які хотіли ухилитись від мобілізації. За три тисячі доларів їм продавали фіктивні посвідчення, які мали дозволяти безперешкодно пересуватися через блокпости.

За даними слідства, за 10 тисяч доларів ділки обіцяли допомогти з безперешкодним виїздом до країн ЄС. За цю суму чоловікам надавали вказівки та поради, а також мали забезпечити прибуття на пункт перетину державного кордону і його подальший перетин.

Фігуранти виготовляли підробки в підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих. Правоохоронці визнають: за зовнішнім виглядом підробка була високої якості та дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка, пише СБУ.

Організаторів схеми затримали «на гарячому», коли вони отримували гроші за організацію втечі за кордон за 10 тисяч доларів.

Ділками виявилися жителі Києва віком 34, 33 та 24 років. Їм повідомили про підозру за:

частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114-1 ККУ — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою людей;

частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 332 ККУ — замах на незаконне переправлення людей через державний кордон України.

Затриманим загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі суд призначив організатору та ще одному фігуранту безальтернативне тримання під вартою. Іншому співучаснику обрали цілодобовий домашній арешт. Правоохоронці встановлюють інших причетних.

Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.