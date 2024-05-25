Українським військам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківської області, куди зайшли російські окупанти.

Про це у п'ятницю, 24 травня, заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

«Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. Дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що росіяни на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що після Харківській області росіяни можуть розпочати нову атаку у напрямку Сумської області.

Також у Держприкордонслужбі вже зазначали, що вони не виключають, що російські війська можуть почати наступ на Сумщину, щоб відвернути увагу Сил оборони на інших напрямках.