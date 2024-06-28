Обстріл Херсонщини, фото для ілюстрації

У четвер, 27 червня, російські війська здійснили удари по 28 населених пунктах Херсонської області.

Внаслідок обстрілів поранені 6 цивільних, повідомив голова Хесонської ОВА Олександр Прокудін.

«Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Антонівка, Олександрівка, Велетенське, Станіслав, Новодмитрівка, Понятівка, Дар'ївка, Придніпровське, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Шляхове, Новоберислав, Осокорівка, Тягинка, Козацьке, Ольгівка, Бургунка і Херсон», — йдеться в повідомленні.

Голова ОВА каже, що «російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пошкоджені 17 приватних будинків».

«Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини та майстерню. Внаслідок обстрілів пошкоджені автомобіль швидкої медичної допомоги та приватні автомобілі», — розповів Олександр Прокудін.

Нагадаємо, зранку 27 червня російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку в Нововоронцовці, що на Херсонщині.

Раніше, 26 червня, в результаті обстрілів Херсонської області одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.