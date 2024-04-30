Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російської атаки по підприємству у Миколаєві 17 березня та 11 квітня цього року. Загальний розмір шкоди складає 85 мільйонів гривень.

Про це 30 квітня повідомили у Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Як зазначили в Держекоінспекції, уламками від руйнації об’ємом понад тисячі кубічних метрів було засмічено 3,5 тисячі квадратних метрів земельної ділянки.

Інформацію передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Нагадаємо, у Миколаєві через руйнування пірсу внаслідок ворожого обстрілу екології завдано шкоди на 28 мільйонів гривень.