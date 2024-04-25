Наслідки обстрілу. Фото: Екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У Миколаєві через руйнування пірсу внаслідок ворожого обстрілу екології завдано шкоди на 28 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У вересні 2022 року під час ракетного обстрілу Миколаєва було зруйновано пірс Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, а також частково затоплено експедиційне судно «Тайфун».

Екологи вказують, що через руйнування мосту засмічена рачка Південний Буг. Крім того, у воду потрапили нафтопродукти з затопленого судна.

«Державними інспекторами здійснений розрахунок шкоди, завданої довкіллю — понад 28 мільйонів гривень. Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії», — додали у екологічній інспекції.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ українському довкіллю було завдано збитків на 2,4 трильйони гривень.

Раніше повідомлялося, що фахівці нарахували 73,5 мільйони гривень шкоди довкіллю через обстріл росіянами села Лимани на Миколаївщині. У екоінспекції зазначають, що загальний об’єм утворених будівельних відходів склав 43 кубічних метри, засмічено земельну ділянку площею 2300 квадратних метрів.

Також внаслідок лісових пожеж через війну довкіллю Миколаївщини завдали понад 27 мільярдів гривень збитків.