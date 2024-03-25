В Миколаєві 200 мешканцям встановили штучні суглоби, фото з відкритих джерел

За період з 2019 по 2023 роки у рамках міської програми ендопротезування суглобів безкоштовно отримали протези 200 жителів Миколаєва.

Про це в ефірі телеканалу «МАРТ» розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

«Починаючи з 2019 року, крім 2022 року, коли діяла заборона на закупівлю штучних суглобів за кошти міського бюджету, закупались тазостегнові та колінні суглоби, і вони встановлювались нашим мешканцям», — сказала Ірина Шамрай.

За її словами, програма ендопротезування суглобів має попит серед миколаївців. На черзі за безкоштовними протезами сьогодні стоїть майже 300 містян.

В 2023 році за кошти міського бюджету було придбано 92 суглоби: 29 колінних та 63 тазостегнових.

«У кінці 2023 року, вперше за останні 5 років, Миколаїв отримав 60 кульшових суглобів, які були закуплені за державний бюджет України через централізовані поставки», — зазначила Ірина Шамрай.

Наразі у медичних закладах Миколаєва є штучні суглоби, які було закуплено як за міський бюджет, так і за державні кошти.

«Сьогодні ми систематично встановлюємо штучні суглоби, як для планових операцій, так і у випадках гострих травм. Якщо виникають суперечки або непорозуміння в травматологічних відділеннях, пацієнти можуть звертатися до адміністрації закладу, і ми забезпечуємо їх штучними суглобами. У програмі беруть участь три заклади: міська лікарня швидкої медичної допомоги, міські лікарні №3 та №5», — розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, у 2023 році 54 жителі Миколаєва безкоштовно отримали протези в рамках міської програми ендопротезування суглобів. Загалом, за бюджетні кошти було придбано 92 штучні суглоби.

Раніше ми повідомляли, що на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування.

Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.

У медзакладі працюватимуть висококваліфіковані українські фахівці, які переймають досвід медиків із провідних клінік світу.