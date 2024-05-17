Буковинець сидітиме через крадіжку карнавальних масок з ресторану. Ілюстративне фото: Почтомания

Жителя Чернівців засудили до 3 років ув'язнення через крадіжку карнавальних масок з місцевого ресторану. Разом з масками чоловік викрав ще й гіпсову фігуру голови людини.

В суді обвинувачений визнав свою провину, пише zaxid.net.

Поліцейські з’ясували, що 4 березня 2024 року приблизно о 06:55 обвинувачений Валентин Палій викрав з літньої тераси ресторану дві інтер’єрні маскарадні маски. Загальна вартість цих масок склала 1400 гривень. Після крадіжки чоловік втік, але через 10 днів знову повернувся.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений приблизно о 02:44 14 березня знову прийшов на літню терасу того ж ресторану і знову ж таки викрав дві карнавальні маски, вартістю 1353 гривень. Своїми діями чоловік завдав збитків власниці закладу громадського харчування на суму 2,8 тисяч гривень.

«Надалі обвинувачений покинув місце вчинення злочину, а викраденими масками розпорядився на власний розсуд. Таким чином, житель Чернівців обвинувачується у крадіжці, вчиненій повторно і в умовах воєнного стану», — йдеться у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 7 травня.

Валентин Палій підписав угоду при визнання своєї винуватості. Чоловік свою вину в суді визнав повністю і щиро розкаявся. Також зазначив, що на утриманні має трьох неповнолітніх дітей, доглядає за онкохворою матір’ю. Гроші за маски відшкодував потерпілій. Усі ці обставини є пом’якшуючими для винесення вироку. Однак чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки. Суддя Першотравневого районного суду Чернівців Олеся Вольська-Тонієвич затвердила угоду укладену між прокурором та обвинуваченим і присудила чоловіку покарання у вигляді трьох років і трьох місяців ув’язнення.

Строк відбуття покарання обвинуваченому відраховувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 28 березня 2024 року. Також чернівчанин повинен заплатити на користь держави судові витрати за проведення експертиз у сумі 3 тисячі гривень. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік застряг у вікні під час крадіжки консервації.

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