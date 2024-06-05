Впродовж доби пожежно-рятувальними підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовано чотири пожежі.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що горіли суха трава, сміття та чагарники у Снігурівській, Широківській територіальних громадах Баштанського району та Первомайській громаді Первомайського району.
Зокрема, Воскресенській громаді Миколаївського району внаслідок горіння сухої трави площею два гектари вогонь перекинувся на дерев’яну господарчу будівлю 50 квадратних метрів, вогнеборцям вдалось «відбити» небезпеку від житлового будинку.
Загальна площа вигорілих територій склала понад шість гектари.
До гасіння залучалось 4 одиниці спец техніки, 16 рятувальників, відділення місцевої пожежної охорони «Пересадівка».
Нагадаємо, вранці 28 травня росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Впродовж доби пожежно-рятувальними підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовано чотири пожежі.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що горіли суха трава, сміття та чагарники у Снігурівській, Широківській територіальних громадах Баштанського району та Первомайській громаді Первомайського району.
Зокрема, Воскресенській громаді Миколаївського району внаслідок горіння сухої трави площею два гектари вогонь перекинувся на дерев’яну господарчу будівлю 50 квадратних метрів, вогнеборцям вдалось «відбити» небезпеку від житлового будинку.
Загальна площа вигорілих територій склала понад шість гектари.
До гасіння залучалось 4 одиниці спец техніки, 16 рятувальників, відділення місцевої пожежної охорони «Пересадівка».
Нагадаємо, вранці 28 травня росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.