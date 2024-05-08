Зранку, 8 травня, росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено колії на вокзалі міста.
Як повідомляє АТ «Укрзалізниця».
Зазначається, що наразі рух поїзда №121/122 «Київ — Херсон — Київ» залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва.
Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
«Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 8 травня російські війська обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей поранені.
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Зранку, 8 травня, росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено колії на вокзалі міста.
Як повідомляє АТ «Укрзалізниця».
Зазначається, що наразі рух поїзда №121/122 «Київ — Херсон — Київ» залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва.
Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.
«Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 8 травня російські війська обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей поранені.