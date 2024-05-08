Вночі 8 травня російські війська обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула 65-річна жінка. Ще двоє людей — поранені.

За словами голови ОВА, у важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також у медзакладі наразі перебуває його 65-річна мати. У неї діагностували контузію та вибухову травму. Лікарі оцінюють стан жінки як середньої тяжкості.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, снаряд влучив у їхню квартиру.

Наслідки атаки РФ по Білозерці Херсонської області / Фото: Херсонська обласна прокуратура Наслідки атаки РФ по Білозерці Херсонської області / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у середу, 8 травня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.

Також росіяни вчора, 7 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.