Винищувач F-16, Фото: Lockheed Martin

Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, сьогодні, 13 травня, заявила, що перші винищувачі F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця.

Про це повідомляє кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

Загалом Україні буде передано 19 данських F-16.

Крім того, винищувачі F-16 погодилися передати Україні ще три країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.

Нагадаємо, нещодавно Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Раніше стало відомо, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.