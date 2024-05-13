Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, сьогодні, 13 травня, заявила, що перші винищувачі F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця.
Про це повідомляє кореспондент Die Zeit Йорг Лау.
Загалом Україні буде передано 19 данських F-16.
Крім того, винищувачі F-16 погодилися передати Україні ще три країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.
Нагадаємо, нещодавно Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
Раніше стало відомо, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.
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Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, сьогодні, 13 травня, заявила, що перші винищувачі F-16 з Данії будуть в Україні протягом місяця.
Про це повідомляє кореспондент Die Zeit Йорг Лау.
Загалом Україні буде передано 19 данських F-16.
Крім того, винищувачі F-16 погодилися передати Україні ще три країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.
Нагадаємо, нещодавно Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
Раніше стало відомо, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.