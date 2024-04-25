ДБР розслідує вибухи у Миколаєві 24 квітня / Фото: ДБР

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів 24 квітня у Миколаєві та причин, які призвели до трагедії.

За попередньою інформацією Державного бюро розслідувань, у середу 24 квітня в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Зазначається, що внаслідок вибуху загинули двоє бійців та ще двоє поранені. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.

Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.

Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю (частина 3 статті 414 КК України).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві 22 квітня в мікрорайоні Намив в руках у чоловіка здетонував невідомий предмет, ймовірно граната. З місця події травмованого забрала швидка.