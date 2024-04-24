Сьогодні увечері, 24 квітня, у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація – 5 співробітників ДСНС постраждало.

«Ми ще раз переконуємось, що професія вогнеборця – одна з найнебезпечніших і відповідальних. Її обирають лише мужні люди, здатні жертвувати собою заради інших», – повідомляє ДСНС Миколаївщини.

У Миколаєві постраждали п'ять рятувальників, фото: ДСНС

У Миколаєві постраждали п'ять рятувальників, фото: ДСНС

У Миколаєві постраждали п'ять рятувальників, фото: ДСНС

У Миколаєві постраждали п'ять рятувальників, фото: ДСНС

У Миколаєві постраждали п'ять рятувальників, фото: ДСНС

Всіх постраждалих доставлено до лікарні. Вони отримують необхідну допомогу.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дні до цього 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

Вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В цей день внаслідок обстрілу загинули чотири люди. Наступного дня від травм загинув 37-річний чоловік.