Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід 27-річному водію, що підозрюється у вчиненні ДТП, в якому постраждала 19-річна дівчина. Чоловіка затримано на 60 діб з можливістю внесення застави.

Рішення було прийняте у середу, 24 квітня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Нагадаємо, що в момент аварії авто збило 19-річну дівчину, і вона отримала тяжкі травми. Наразі постраждала продовжує лікування.

В ході засідання сам підозрюваний заявив, що своєї вини не визнає, аргументуючи це тим, що за кермом власного автомобіля в момент аварії знаходилась інша незнайома йому людина.

З чоловіком на імʼя Євген вони з товаришем познайомились за дві години до аварії вночі і запропонували йому бути їх «тверезим водієм». Під час комендантської години вони їздили нічним містом на авто та слухали музику.

Прокурор Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, фото: «НикВести» Підозрюваний у справі скоєння ДТП та його адвокат, фото: «НикВести»

В момент ДТП, яке сталось близько 02:00, він сидів на задньому сидінні. Його товариш знаходився на передньому пасажирському сидінні. При зіткненні, за словами підозрюваного, невідомий відкрив двері машини і втік з місця події.

В цей час підозрюваний пересів на переднє сидіння, щоб витягти свого товариша і вийти самому, адже двері на задньому були заблоковані силою удару.

— Приїхав до міста Миколаїв, зустрівся з другом дитинства. Після чого ми поїхали в кафе, назву точно не знаю, десь в центрі міста, де проводили вечір. Після того, як ми там посиділи, вийшли на вулицю, і, відповідно, намагалися викликати таксі. Оскільки таксі не могли викликати, стояли чекали, думали, що робити далі. До нас підійшла особа, яка назвалася Євгенієм, пропонувала свої послуги тверезого водія, на що ми погодились. Слідуючи по місту на автомобілі Mazda CX-7, район сказати точно не можу, оскільки в місті не зовсім орієнтуюсь, де що знаходиться, почули хлопок, машину почало заносити, і в результаті чого, ми потрапили в аварію, — розповів затриманий. — Через який час водій покинув місце? — запитала слідча суддя Олеся Демінська. — Майже одразу, — відповів підозрюваний. — Дві з половиною години ви з ним розмовляли, як ця особа представлялася? — Євгеній. — Ви допустили до керування особу, яку не знаєте, не знали раніше? — Виходить, що так.

Прокурор долучив до справи також відео з бодікамер, на яких зокрема видно, що патрульні зʼявились на місці аварії за кілька хвилин та зафіксували біля авто лише 27-річного чоловіка, а всередині перебував його товариш. Поруч на дорозі, як вказує сам підозрюваний, лежало колесо машини.

Кадри ДТП з відеофіксатора патрульних, фото: «НикВести»

Зокрема через даний факт проводилась технічна екпертиза стану автомобіля. Сторона захисту під час доповіді вказала, що у висновках слідчими не було надано на проведення експертизи ходової частини автівки, через несправність якої і могла статись аварія.

— Експерт чітко вказує, що могло статись, якби це колесо, умовно розгерметизувалось, чи було воно в справному стані, чи ні. Це все могло призвести до ДТП. Рульова система була справна, але чи перебувала ходова частина в момент аварії в працездатному стані та чи не мала невідповідності ПДЛ України та ДСТУ, які могли обумовити раптовий неочікуваний водієм увід автомобіля від прямолінійного руху при гальмуванні, не є можливим оскільки на дослідження не надавалась частина тиску та шина переднього лівого колеса, — заявила адвокатка.

Всупереч запереченням сторони захисту суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під арештом строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 151 400 гривень.

ДТП в центрі Миколаєва 24 грудня

Як відомо, аварія сталась в ніч на 24 грудня на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця водій.

Не впоравшись з керуванням, автомобіль MAZDA CX-7, здійснив виїзд за межі проїзної частини, де врізався в дерево та скоїв наїзд на 19-річну дівчину-пішохода.

Станом на 31 грудня правоохоронні органи не затримали винуватців ДТП. А сама дівчина опинилась в комі.

Виявилось, що в автомобілі перебували військовослужбовці в алкогольному стані. Коментуючи ДТП начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Махно заявив тоді, що особисто тримає на контролі розслідування справи.