Правоохоронні органи досі не затримали винуватців дорожньо-транспортної пригоди у центрі Миколаєва, в якій постраждала дівчина. Наразі вона знаходиться в комі.

Про це повідомила сестра постраждалої у Facebook.

Як відомо, в неділю, 24 грудня, на Пушкінському кільці у Миколаєві автомобіль Mazda CX-7 виїхав за межі проїжджої частини, врізався у стовп та скоїв наїзд на 19-річну дівчину-пішохода.

В автомобілі знаходились військовослужбовці 27 та 28 років, обидва не признавалися, хто з них був за кермом. Після медичного освідування у крові 27-річного виявили — 1,2 проміле алкоголю, у 28-річного — 1,4 проміле алкоголю.

«У неділю, 24 грудня, моя двоюрідна сестра потрапила у страшну автокатастрофу, внаслідок якої наразі вона перебуває у реанімації. Аварія сталася Миколаєві на Пушкінському кільці. Дівчина переходила дорогу, щоб сісти в таксі та двоє п'яних чоловіків збили її і наприкінці в'їхали в аптеку. Після злочину вони й досі перебувають на волі. Через те, що за їхніми словами (звідкись узялась) третя особа, яка була за кермом. І після медичного обстеження, в крові 27-річного виявили 1,2 проміле алкоголю, у 28-річного - 1,4 проміле алкоголю. Прошу вас максимального розголосу, тому що я вважаю, що люди, які вчинили такий злочин, повинні понести справедливе покарання, – зазначила сестра постраждалої.

Коментуючи ДТП начальник ГУ Нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно заявив, що відразу після отримання інформації про подію, була сформована слідчо-оперативна група, яка вирушила на місце події. Експерти провели огляд місця пригоди, взяли показання від усіх учасників та свідків, а також вилучили транспортний засіб та відповідне сміття для проведення детальних експертиз.

— Резонансна дорожньо-транспортна пригода. У певній мірі вона набула суспільного резонансу, тому вона перебуває на моєму особистому контролі. З місця був вилучений транспортний засіб та відповідне сміття після дорожньо-транспортної пригоди. Особи, які знаходилися в автомобілі, можу зазначити, що вони військовослужбовці, і один, і другий перебували в стані алкогольного сп'яніння. Поведінка що однієї, що іншої особи, що вони не надають допомоги потерпілій, звісно дивує. Тим більше, що військові і в такий час збили молоду дівчину — це не по-людські. Але це виходить за межі компетенції поліцейських. Єдине, що можу сказати: злочин активно та наступально розслідується, призначені та проводяться всі необхідні експертизи, — резюмував Сергій Махно.

Раніше повідомлялося, що нещодавно на перехресті вулиць Центральної та Хліборобів у місті Нова Одеса Миколаївського району 50-річний водій ВАЗ 21020 скоїв наїзд на пішохода, який перетинав, попередньо, неосвітлену частину дороги у невстановленому для переходу місці.