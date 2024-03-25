Ввечері у неделю 24 березня у Вознесенську автомобіль ВАЗ 21073 збив пішохідку. Жінка зазнала різних травм і була госпіталізована.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Подія трапилися близько 20:00 по вулиці Київській. За кермом автівки був 25-річний водій, який наїхав на 43-річну жінку.
За попередніми даним поліції, вона переходила дорогу за межами пішохідного переходу.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження».
Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.
Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією чи стали свідками події та можуть повідомити корисну інформацію за адресою: Вознесенськ, вулиця Київська, 24, або за 066-912-50-27, 102.
Нагадаємо, у селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.
В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.
Ввечері у неделю 24 березня у Вознесенську автомобіль ВАЗ 21073 збив пішохідку. Жінка зазнала різних травм і була госпіталізована.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Подія трапилися близько 20:00 по вулиці Київській. За кермом автівки був 25-річний водій, який наїхав на 43-річну жінку.
За попередніми даним поліції, вона переходила дорогу за межами пішохідного переходу.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження».
Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.
Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією чи стали свідками події та можуть повідомити корисну інформацію за адресою: Вознесенськ, вулиця Київська, 24, або за 066-912-50-27, 102.
Нагадаємо, у селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.
В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.