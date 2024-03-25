ДТП у Вознесенську 24 березня: ВАЗ збив жінку

Ввечері у неделю 24 березня у Вознесенську автомобіль ВАЗ 21073 збив пішохідку. Жінка зазнала різних травм і була госпіталізована.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія трапилися близько 20:00 по вулиці Київській. За кермом автівки був 25-річний водій, який наїхав на 43-річну жінку.

За попередніми даним поліції, вона переходила дорогу за межами пішохідного переходу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження».

ДТП у Вознесенську 24 березня: ВАЗ збив жінку

Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією чи стали свідками події та можуть повідомити корисну інформацію за адресою: Вознесенськ, вулиця Київська, 24, або за 066-912-50-27, 102.

Нагадаємо, у селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.

В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.