Затримання двох військовослужбовців підозрюванних у вбивстві поліцейського на Вінниччині / Фото: Іван Вигівський

Двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Про це 22 квітня повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що двом військовослужбовцям повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (стаття 348, частина 1 статті 263 КК України).

Також їм повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 4 статті 408 КК України).

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку статті 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області виявили автомобіль, на якому переміщувалися чоловіки, та боєприпаси. Також під час слідчих дій правоохоронці знайшли зброю — ймовірно знаряддя вбивства.

«На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою», — зазначають в Офісі генпрокурора.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області та їм загрожує довічне ув’язнення.