Через російські обстріли в Одесі знову запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
«Одеса: змушені повертатись до графіків відключень», — повідомили в компанії.
За словами ДТЕК, через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
«Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу», — додали в ДТЕК.
Нагадаємо, після обстрілу в Одесі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив переглянути алгоритми роботи рятувальників та правоохоронців.
Нагадаємо, що кількість жертв удару Росії по Одесі 15 березня зросла. У лікарні загинув поранений працівник Державної службу з надзвичайних ситуацій.
Через російські обстріли в Одесі знову запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
«Одеса: змушені повертатись до графіків відключень», — повідомили в компанії.
За словами ДТЕК, через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
«Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу», — додали в ДТЕК.
Нагадаємо, після обстрілу в Одесі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив переглянути алгоритми роботи рятувальників та правоохоронців.
Нагадаємо, що кількість жертв удару Росії по Одесі 15 березня зросла. У лікарні загинув поранений працівник Державної службу з надзвичайних ситуацій.