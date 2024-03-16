Ворожий удар по Одесі 15 березня. Фото: ДСНС

Кількість жертв удару Росії по Одесі 15 березня зросла. У лікарні загинув поранений працівник Державної службу з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, 16 березня в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС. Таким чином кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21.

«Ще понад 70 осіб отримали поранення, є «важкі», — додав Міністр внутрішніх справ України.

Раніше повідомлялося, що ракетний удар по Одесі 15 березня був наймасовіший за кількістю жертв. 16 березня Сьогодні в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських військ.