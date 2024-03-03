Наслідки обстрілів Херсона (фото ілюстративне). ДСНС Херсонскої області

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 березня загинула людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни протягом доби обстріляли 21 населений пункт Херсонщини.

«Минулої доби противник обстрілював Новоолександрівку, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золоту Балку, Білозерку, Новоберислав, Осокорівку, Гаврилівку, Томину Балку, Придніпровське, Інженерне, Антонівку, Садове, Янтарне, Понятівку, Олександрівку, Республіканець, Тягинку та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

По області російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджені автівки.

У самому Херсоні під обстрілами опинилося відділення пошти.

Нагадаємо, російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня. Під обстрілами опинилося дві громади — Очаківська та Куцурубська.

Перед тим, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.