Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня / Фото: Юлія Бойченко, «НикВести»

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі ввечері 29 квітня збільшилась до 5 людей. Серед тяжкопоранених — дитина.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його даними, у лікарні помер чоловік 1960 року народження, який постраждав під час ракетної атаки.

Він зазначив, що у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані вісім людей, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

«Наші лікарі намагаються робити все можливе», — підкреслив Олег Кіпер.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 квітня, о з 09:38 по 10:01 артилерійських обстрілів зазнало село Рибаківка Коблівської громади.





